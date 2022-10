Lidl-Gründer: Er ist jetzt der reichste Deutsche!

Das Vermögen von Dieter Schwarz aus Neckarsulm wird auf 36 Milliarden Euro geschätzt.

Von dem 83-Jährigen gibt es keine Fotos. Er möchte möglichst anonym leben. Zu seinem Unternehmen gehört neben Lidl unter anderem auch Kaufland. Das jährliche Ranking hat das Manager Magazin erstellt. Laut Forbes ist er der 28. reichste Mensch der Welt.

Reich mit Gucci!

Auf Platz zwei der reichsten Deutschen liegt laut dem aktuellen Ranking die Familie Reimann mit einem Vermögen von 34 Milliarden Euro. Durch ihr Unternehmen sind sie an vielen bekannten Marken beteiligt: zum Beispiel an Schweppes, 7 UP oder Calvin Klein und Gucci. Krass: Auch über die Reimanns ist wenig bekannt. Sie legen viel Wert darauf, unerkannt zu leben. So soll es Tradition sein, dass jedes Familienmitglied mit 18 einen Kodex unterschreiben muss. Darin steht, dass man keine Interviews gibt oder nicht mit übertriebenen Partys flext.

BMW-Aktionäre auf Platz drei

Die Geschwister Susanne Klatten und Stefan Quandt besitzen sehr viele Anteile an BMW und haben zusammen ein geschätztes Vermögen von 33, 3 Milliarden Euro. Insgesamt gibt es laut dem Manager Magazin über 200 Milliardäre in Deutschland.

