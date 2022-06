Gibt's jetzt Probleme bei deinem Sommerurlaub?

Endlich Urlaub! Aber: Es gibt zu wenig Personal und das könnte Folgen für dich haben.

Verkehrsminister Volker Wissing warnt vor Chaos in den Haupturlaubsmonaten im Sommer. Der "BILD am Sonntag" sagte er, dass es vor allem zwei Probleme gibt:

Viele Menschen wollen jetzt verreisen, weil es endlich wieder geht.

Durch Corona war die Reise- und Verkehrsbranche aber quasi lahmgelegt und hat Mitarbeiter verloren.

Vor allem bei Flugreisen!

Die Probleme könnten besonders die treffen, die mit dem Flugzeug in den Urlaub starten wollen. Denn laut dem Bericht gibt es an Flughäfen viel zu wenig Personal - zum Beispiel bei den Passagierkontrollen, der Flugzeugabfertigung und auch bei den Flugbegleitern. Viele, die früher dort gearbeitet haben, haben sich während der Pandemie einen neuen Job gesucht.

Hier gibt's Jobs!

Die Flughafenbetriebsräte schätzen, dass in ganz Deutschland mehr als 5.000 Leute gebraucht werden. Experten gehen nicht davon aus, dass sie alle noch in diesem Jahr besetzt werden können. Damit es im nächsten Jahr keine Probleme mehr gibt, will Minister Wissing jetzt eine "Jobinitiative zur Gewinnung von Fachkräften" starten. Mehr Infos gibt es dazu aber noch nicht.

Auch in anderen Branchen sind viele Stellen frei. Mehr dazu findest du hier: