Wird 2023 zum Rekord-Reisejahr? ✈️📈

Bereits jetzt haben viele Menschen in Deutschland eine Fünf-Tage-Reise oder mehr gebucht - und das trotz Mega-Inflation.

So sollen sechs von zehn Menschen in Deutschland schon ihren Urlaub gebucht haben. Nur zwei von zehn wollen safe nicht verreisen, der Rest weiß es noch nicht. Das geht aus der aktuellen Tourismusanalyse der BAT-Stiftung für Zukunftsfragen in Hamburg hervor. Für die Studie wurden im Dezember 2022 und Januar 2023 3.000 Menschen befragt.

Ohne Corona-Regeln und Co. könnten die Reise-Zahlen wieder auf Vor-Corona-Niveau ansteigen: Im Vergleich zum Vorjahr gibt es für die Sommersaison 2023 bereits ein Umsatz-Plus von 44 Prozent.

1.350 Euro für Haupturlaub - Rekord!

Der Studie zufolge gab jeder Reisende im vergangenen Jahr rund 1.350 Euro für seinen Haupt-Jahresurlaub aus. Das sind 250 Euro mehr als noch 2021 - und ein Allzeitrekord:

Noch nie in der Geschichte der Tourismusanalyse - also in 39 Jahren - wurde mehr Geld fürs Verreisen ausgegeben als im letzten Jahr.

Das liegt zum einen an der länger gewordenen Aufenthaltsdauer, zum anderen an steigenden Verpflegungskosten.

Damit dein Urlaub nicht zu teuer wird, hat unsere SWR-Reiseexpertin Tamara Land ein paar Buchungstipps zusammengestellt:

Buchungstipps von der SWR-Reiseexpertin Dauer 1:01 min Buchungstipps von der SWR-Reiseexpertin

Fun Fact: Das Lieblings-Reiseziel ist ...

... Deutschland: Ungefähr 3 von 10 Personen wollen in diesem Jahr in der Heimat Urlaub machen. Auch im letzten Jahr lag Deutschland an der Spitze - gefolgt von Spanien, Italien und der Türkei.