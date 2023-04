Weltrekord: Air Jordans für 2 Millionen Dollar versteigert!

Basketball-Legende Michael Jordan hat die Schuhe selbst getragen - und mit ihnen einen Titel gewonnen.

Versteigert wurden die Schuhe im Auktionshaus Sotheby's in New York City. Ein anonymer Bieter hat dafür 2,2 Millionen US-Dollar (knapp zwei Millionen Euro) geboten. Sotheby's sagte nach der Auktion, dass dieses Paar Jordans "die teuersten jemals verkauften Sportschuhe" waren. Der alte Rekord: 1,8 Millionen US-Dollar für den Nike Air Yeezy 1.

Michael Jordan hat die Rekord-Sneaker getragen

Was macht die Schuhe so besonders? Jordan selbst hat den Air Jordan 13 "Bred" 1998 in der legendären NBA-Finalserie seiner Chicago Bulls gegen die Utah Jazz getragen. Der mittlerweile 60-jährige MJ gewann damals seine sechste und gleichzeitig letzte Meisterschaft. Außerdem sind die Sneaker von Jordan handsigniert.