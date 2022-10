Rekord! So viel grünen Strom hat die EU produziert ☀️🔌

Fast ein Viertel des Stroms in der EU ist seit März aus Solar- oder Windkraft gekommen - in Deutschland sogar noch mehr!

Bei uns kam von März bis September fast ein Drittel des gesamten Stroms aus erneuerbaren Quellen. Auch das ist ein neuer Rekord. Die Zahlen stammen aus einer neuen Studie der Klima-Organisationen Ember und E3G. Doch nicht nur Deutschland und die EU insgesamt stehen demnach gut da: Laut der Analysten haben insgesamt 19 EU-Staaten so viel Solar- und Windstrom erzeugt wie noch nie, darunter auch Frankreich, Italien und Polen.

Bitterer Grund

Mit dazu beigetragen hat wohl auch der Krieg in der Ukraine und die Strafen gegenüber Russland. Die positiven Seiten daran sind, dass wir so unabhängiger von Russland werden: Die EU konnte dank dem grünen Strom etwa elf Milliarden Euro sparen, weil sie kein Gas kaufen musste, heißt es in der Studie. Außerdem schadet grüner Strom der Umwelt nicht oder deutlich weniger als zum Beispiel Kohlekraftwerke.

Auch wenn das bisher Rekord ist - die Macher der Studie finden: Da geht noch mehr. Wind- und Solarkraft müssten weiter ausgebaut werden, fordern sie.

Wie sollen wir außerdem auf die Energiekrise reagieren? Der Kanzler macht eine Ansage: