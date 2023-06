3:1! Der VfB Stuttgart bleibt in der Bundesliga

Nach dem 3:0-Sieg im ersten Duell hat der VfB Stuttgart auch das Rückspiel gegen den Hamburger SV gewonnen.

Dabei ging es im ausverkauften Hamburger Volksparkstadion nicht gut los für den VfB: Sonny Kittel brachte den HSV nach nur sechs Minuten in Führung. In der zweiten Halbzeit zerstörte Enzo Millot mit seinem Doppelpack (48. und 64.) allerdings die Hoffnung für den HSV, ehe Silas in der 90.+7 für den 3:1-Endstand sorgte. Während der VfB Stuttgart jetzt den Klassenerhalt bejubeln kann, geht es für den HSV in die sechste Saison in der 2. Liga.

Gerücht: Wird Kai Havertz der neue Benzema?

Bundesligisten gewinnen Relegation fast immer

Die Statistik sprach schon vor den beiden Spielen für den VfB Stuttgart. Seit die Relegation 2009 wiedereingeführt wurde, haben die Bundesligisten in 12 von 15 Duellen den Klassenerhalt geschafft. Nur der 1. FC Nürnberg (2009 gegen Energie Cottbus), Fortuna Düsseldorf (2012 gegen Hertha BSC) sowie Union Berlin (2019 gegen VfB Stuttgart) haben als Zweitligisten den Aufstieg geschafft.