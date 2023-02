Tote ist vermisste 16-jährige Julia

Die Schülerin aus Remshalden wurde seit mehr als einer Woche gesucht. Jetzt hat die Polizei die Identität bestätigt.

Die Leiche ist im Bereich der Gemeinde Lenningen im Kreis Esslingen gefunden worden. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Reutlingen haben die Identität mittlerweile bestätigt. Da ein Fremdverschulden nach Angaben der Polizei auszuschließen ist, ist von Selbstmord auszugehen.

Hier bekommst du Hilfe Falls es dir psychisch gerade nicht gut geht und du Hilfe oder jemanden zum Reden brauchst, dann kannst du dich anonym an diese Kontakte wenden: Telefonseelsorge: 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 , online kannst du auch chatten.

oder , online kannst du auch chatten. Nummer gegen Kummer: 116 111

Ruf bei akuter (Suizid-)Gefahr direkt die 112 oder lass dich in die Notfall-Aufnahme einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie bringen.

oder lass dich in die Notfall-Aufnahme einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie bringen. Der psychiatrische Bereitschaftsdienst ist rund um die Uhr unter der Telefonnummer: 116 117 erreichbar.

Was war passiert?

Die vermisste 16-Jährige hatte am 24. Januar ihr Elternhaus verlassen, fuhr allerdings nicht zur Schule, sondern mit dem Zug nach Kirchheim unter Teck. Von dort aus stieg sie in die Teckbahn in Richtung Lenningen. Danach verlor sich ihre Spur.