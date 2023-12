Rente für junge Menschen wohl safer als gedacht

Du machst dir Sorgen, ob du jemals Rente kriegen wirst? Die Deutsche Rentenversicherung hat jetzt Entwarnung gegeben.

Woran liegt das? Laut Zahlen des statistischen Bundesamts steigt der Anteil der älteren Menschen in Deutschland in den nächsten Jahren deutlich weniger als bisher gedacht. Mit so vielen Menschen über 65 Jahren wird gerechnet:

Heute: pro 100 Menschen zwischen 20 und 65 Jahren gibt es 34,8 Menschen, die älter sind.

Bis 2060: pro 100 jüngere Menschen soll es 44,7 ältere geben.

Bisher waren die Berechnungen von 55 älteren Menschen pro 100 jüngeren Menschen ausgegangen.

Deshalb machten sich viele junge Menschen Sorgen um ihre Rente:

Warum hatten viele Angst, dass sie später mal keine Rente kriegen? Weil es Schwierigkeiten bei der Finanzierung gibt. Denn: Es gibt immer weniger junge Menschen, die einzahlen, aber dafür werden die Senioren immer älter.

Rente für junge Menschen offenbar doch wieder sicherer

