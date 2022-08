22-Jähriger auf der Flucht - Verfolgungsjagd mit Helikopter!

Die Polizei wollte im Rhein-Neckar-Kreis einen Autofahrer kontrollieren. Was dann passiert, ist fast wie ein Actionfilm.

Der 22-Jährige flüchtete am Freitagabend in Rettigheim bei Heidelberg mit seinem Auto vor der Polizei. An einer roten Ampel fuhr er dann auf ein wartendes Auto. Dadurch wurden mehrere Menschen verletzt. Sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Flucht geht zu Fuß weiter

Der Mann ließ sich von dem Unfall aber nicht stoppen. Er sprang laut Polizei aus seinem kaputten Auto und rannte zu Fuß weiter. Die Polizei setzte bei der Suche nach ihm einen Hubschrauber ein.

Ende!

Er wurde schließlich in einem Fast-Food-Laden gefunden. Warum der Mann vor der Polizei geflüchtet ist, ist noch unklar. Es wird jetzt gegen ihn ermittelt.

