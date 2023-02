Sicherheit: Deutsche Rettungsteams unterbrechen Einsatz

Die Sicherheitslage in der türkischen Region Hatay hat sich verschlechtert. Es sollen sogar Schüsse gefallen sein.

Es gebe Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen Gruppen vor Ort. Das hat das Technische Hilfswerk gesagt. Deswegen bleiben die deutschen Rettungsteams vorerst in ihrem Lager in der Stadt Kirikhan. Wichtig: Das THW sagte klar, dass die eigenen Teams von den Tumulten bisher nichts mitbekommen haben. Auch sollen sich die Aggressionen nicht gegen deutsche Helfer richten. Wichtig: Bei konkreten Hinweisen auf einen Menschen, den man lebend retten könnte, fahren die Teams trotzdem raus.

Stimmung schlägt um

Ein Sprecher der Rettungsorganisation I.S.A.R erklärte, dass es normal sei, wenn die "Stimmung" bei so einer Situation immer schlechter wird. Aktuell befinde man sich in der Phase, in der die Hoffnung Überlebende zu finden, immer geringer wird. Bei Einigen schlage die Hoffnung dann in Wut um.

Teams des österreichischen Militärs hatten ihre Rettungsarbeiten ebenfalls wegen Sicherheitsbedenken unterbrochen. Mittlerweile sind sie wieder im Einsatz. Die türkische Armee gibt den Teams Militärschutz. Das hat der Sprecher der österreichischen Armee auf Twitter mitgeteilt.