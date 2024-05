Er geht als BVB-Legende: Zwölf Jahre spielte Reus als Profi bei Dortmund. In einem Video kündigt er seinen Abschied an.

Borussia Dortmund und Marco Reus sind zu dem Entschluss gekommen, den Vertrag nicht zu verlängern. Das erklärte der Fußballer in einer Videobotschaft. Reus' Vertrag läuft im Juni 2024 aus.

Mein halbes Leben habe ich diesem Klub gewidmet, eine Menge Höhen und Tiefen erlebt, aber mehr Höhen meiner Meinung nach.

Es habe ihn unglaublich stolz gemacht und er sei unglaublich dankbar, so viele Jahre für diesen Klub gespielt haben zu dürfen. Was Reus nach seinem Abschied vom BVB macht, hat er noch nicht verkündet.

Fokus auf die Champions League

Mit dieser Entscheidung will Reus auch Klarheit schaffen und den Fokus voll auf die Champions League richten. Mit dem 1:0 aus dem Hinspiel des Halbfinales ist der BVB in einer guten Ausgangslage für das Rückspiel in Paris.

Wir wollen nach Wembley, wir wollen den Henkelpott wieder nach Dortmund holen.

Mehr Fußball-News: