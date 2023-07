Sie wurde auf dem Weg zur Eduard-Spranger-Schule im Bus mehrfach begrapscht. Jetzt sucht die Polizei den Täter.

Triggerwarnung - sexualisierte Gewalt Im Text geht es um sexualisierte Gewalt. Das könnte für Betroffene belastend oder retraumatisierend sein.

Am 27. Juni war die Schülerin unterwegs in der Linie 2 von Pfullingen nach Reutlingen. Schon an der Bushaltestelle soll ein Mann so dicht an ihr vorbeigelaufen sein, dass er sie berührte. Als sie dann um 9:16 Uhr den Bus einstieg und sich hinten in die letzte Reihe setzte, nahm er neben ihr Platz. Der bislang Unbekannte rutschte an das Mädchen heran und fasste sie mehrmals an. Anschließend griff er ihr in den Schritt, als sie vorzeitig ausgestiegen ist!

Die Polizei sucht nach Hinweisen

Wer hat diesen Mann gesehen:

30 bis 40 Jahre alt

dunkle, glatte Haare. Ungefähr vier Zentimeter lang

dunkler Bart, ca. einen Zentimeter

dunkle Augen

er trug eine lange, blaue Jeans un ein schwarzes, langärmiges Shirt von Adidas mit weißen Streifen

Wer Hinweise hat, kann sich beim Polizeirevier in Pfullingen melden: 07121/9918-0