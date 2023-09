Rewi mit riesigem Banner gedisst: "Bürgermeister"-Ansage an Julien Bam! 😃

Im zweiten Akt des neuen "Songs aus der Bohne"-Video war ein Zettel mit Rewis Klarnamen und eine Adresse zu sehen.

Als Rewinside sich das Video seines Kumpels Julien Bam im Stream angeschaut hat, stoppte er nat├╝rlich an der Stelle, an der sein Klarname lesen war. Daraufhin hat er dann beschlossen, zu der angegebenen Adresse in K├Âln zu fahren und dabei weiter zu streamen. F├╝r Rewi kein weiter Weg - er wohnt n├Ąmlich in K├Âln.

Banner zeigt Rewi mit ausgefallenen Z├Ąhnen

Bei der Adresse angekommen hat Rewi dann das Fake Video-Banner mit den fehlenden oder gelben Z├Ąhnen in seinem Mund gesehen und Julien direkt als "kleinen, dreckigen Hund" bezeichnet.



Au├čerdem gab es direkt eine Ansage f├╝r die Zukunft:

Ich w├Ąre ja dumm, wenn ich in K├Âln nicht w├╝sste, was los ist. Ich bin hier der B├╝rgermeister. Vertrau mir mein Lieber, vertrau mir, dass wir hier nicht am Ende sind.

Wann kommt Rewis Rache?

Rewis Aussage spricht klar daf├╝r, dass er die Aktion zumindest geahnt und auch schon einen Gegenschlag geplant hat. Was genau da hinter steckt und wann die Community mit Rewis Antwort rechnen kann, hat er aber nicht verraten.