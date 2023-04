Ersatzkeeper wird zum Held! Rhein-Neckar Löwen sind Pokalsieger

Die Löwen siegten gegen Magdeburg nach Siebenmeterwerfen mit 36:34. David Späth rettete sein Team schon vorher.

Der 20-jährige Ersatzkeeper hielt drei Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit beim Spielstand von 27:27 einen Siebenmeter von Magdeburg. Dadurch schafften es die Löwen in die Verlängerung.

#RNLSCM 60. Minute: 27:27Der Wahnsinn - dieses Spiel geht in die Verlängerung. Der SCM hat Sekunden vor Schluss die Chance, per Siebenmeter das Dinge zu ziehen, aber an David ist kein Vorbeikommen.#rnl #loewenlive

Nach der Overtime stand es vor knapp 20.000 Zuschauern in Köln 31:31. Auch hier zeigte Späth einige krasse Paraden. Das Siebenmeterwerfen musste darüber entscheiden, wer deutscher Pokalsieger wird.

5:3 im Siebenmeterwerfen

Der vierte Siebenmeter wurde zum Knackpunkt für die Magedburger. Löwen-Keeper Joel Birlehm, der beim Siebenmeterwerfen im Tor stand, hielt den Wurf. Albin Lagergren hatte anschließend die Chance, den Pokalsieg mit seinem Siebenmeter fix zu machen. Er behielt die Nerven und verwandelte sicher. Nach dem Spiel waren die Löwen-Spieler einfach nur noch happy und erschöpft. David Späth sagte:

Ich kann es gar nicht glauben. Wir sind Pokalsieger. Es war ein unfassbarer Fight. Ich kann nicht viel sagen.

Pokal-Party in Mannheim

Am Montag will das Team mit den Fans in Mannheim feiern. Die Location wird der Luisenpark auf der Bundesgartenschau sein. Die Party geht um 17 Uhr los. Ab 18 Uhr ist dann die Mannschaft am Start.