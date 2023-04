Diesen Preis könnte "Rheingold" abräumen

Der Film über das Leben von Rapper Xatar ist für den wichtigsten deutschen Filmpreis nominiert.

Fast zwei Jahre wurde an "Rheingold" gearbeitet. 9,4 Millionen Euro hat er gekostet. Im Januar hatten eine Million Menschen den Film im Kino gesehen. 20 Millionen Euro hat er eingebracht und damit die Kosten easy wieder reingeholt. Der Film über Xatars Leben hat damit die Erwartungen komplett übertroffen - er ist sogar erfolgreicher als die Filme über Sido und Bushido.

Dafür ist "Rheingold" nominiert

Jetzt ist "Rheingold" für den Deutschen Filmpreis nominiert - und zwar in der Kategorie "Bester Film"! Das hat die Filmakademie auf Instagram bekannt gegeben. Die Verleihung findet am 12. Mai 2023 statt. Wer die Preise gewinnt, entscheidet die Filmakademie selbst - du kannst also nicht mitvoten.

Worum gehts in dem Film?

Der Film zeigt die außergewöhnliche Lebensgeschichte von Xatar. Er kam in den 1980er Jahren mit seiner Familie aus dem Iran nach Deutschland. Nach einem Raubüberfall saß er für mehrere Jahre im Knast, bevor er als Musiker und Unternehmer durchstartete.

Der Film beginnt mit brutalen Schlägereien und einem Boxtraining. Welche Bedeutung diese Szenen haben, erzählen Regisseur, Autor und Produzent Fatih Akin und einige Schauspieler im Interview: