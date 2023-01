Ticket, Wohnheim & Co: Das könnten Azubis in Rheinland-Pfalz bald bekommen

In Rheinland-Pfalz sollen mehr Leute davon überzeugt werden, eine Ausbildung zu machen. Dafür gibt es jetzt Ideen.

Der Deutsche Gewerkschaftsbund Rheinland-Pfalz/Saarland hat vorgeschlagen, dass Azubis besser unterstützt werden sollen. Die Forderungen:

günstige ÖPNV-Tickets

Wohnheimplätze

Ausbildungsgarantie

Susanne Wingertszahn vom Gewerkschaftsbund erklärt, wie das genau aussehen soll. Sie sagt, dass es vor allem um finanzielle Entlastung der jungen Leute geht. So sollen Azubis zum Beispiel mit einem ÖPNV-Ticket einfacher zur Arbeit kommen - aber auch in ihrer Freizeit die Busse und Züge für wenig Geld nutzen können. Wer weit weg von zu Hause arbeitet, soll auch einfacher eine bezahlbare Wohnung finden. Wingertszahn hat deshalb vorgeschlagen, dass es wie für Studierende auch für Azubis ein Wohnheim gibt. Beides könne auch zusammen funktionieren, sagte sie.

Man kann Wohnheime für Studierende und Auszubildende ja auch gemeinsam denken.

Mehr Geld für Ausbildungsbetriebe

Außerdem sollen nicht nur die Auszubildenden selbst, sondern auch die Betriebe unterstützt werden. Der Gewerkschaftsbund fordert, dass sie mehr Geld bekommen und so mehr Ausbildungsplätze angeboten werden können. Wingertszahn hat vorgeschlagen, sich da ein Beispiel an Berlin zu nehmen. Dort läuft gerade ein Test: Alle Unternehmen müssen Geld in einen Fonds zahlen. Wer selbst eine Ausbildung anbietet, bekommt daraus dann Geld zurück - die anderen nicht.

Kommt das jetzt wirklich?

Ob die Vorschläge in Rheinland-Pfalz so umgesetzt werden, ist unklar. Dafür muss die Regierung von Rheinland-Pfalz die Pläne unterstützen. Von den Politikerinnen und Politikern gibt es noch kein Statement dazu.

