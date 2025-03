Achtung Autofahrer! Handy-Blitzer in Rheinland-Pfalz kommen

Smartphone am Steuer? Besser nicht! Seit heute sind in Rheinland-Pfalz Handy-Blitzer auf Autobahnen offiziell erlaubt.

Mit den Handy-Blitzern erkennt die Polizei, wer beim Fahren am Smartphone ist. Dafür wird eine Kamera zum Beispiel auf Autobahnbrücken angebracht, die dann in jedes Auto filmt, das vorbeifährt. Gespeichert werden die Bilder aber erst, wenn die Software ein Handy und eine typische Handhaltung beim Fahrer erkennt.

Handy-Blitzer kommen nach Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz hat ein neues Polizeigesetz beschlossen, das ab jetzt in Kraft tritt. Die Handy-Blitzer sind jetzt auch offiziell erlaubt. Die Polizei bekommt zunächst ein Gerät, teilte das Innenministerium in Mainz auf SWR-Anfrage mit - als erstes Bundesland in Deutschland.

Smartphone am Steuer ist gefährlich

Laut dem Innenministerium von RLP sind bei einem Testlauf mit einem Handy-Blitzer in Trier insgesamt 327 Handy-Verstöße am Steuer festgestellt worden. Bei einem zweiten Test auf einer Autobahn bei Mainz seien es sogar 941 gewesen. Das Handy am Steuer zu benutzen kostet zwischen 100 und 200 Euro Strafe, kann Punkte in Flensburg und ein Fahrverbot von einem Monat geben.

Viele Unfälle wegen Ablenkung

Das Ministerium will die Technik jetzt im ganzen Bundesland einsetzen. Das trage zur Verkehrssicherheit bei. Denn jährlich passieren in Rheinland-Pfalz rund 1.000 Unfälle, die auf Ablenkung zurückzuführen seien.

