Das will Rheinland-Pfalz gegen Hochwasser tun

14 Monate nach der Flutkatastrophe im Ahrtal hat die Regierung in Rheinland-Pfalz einen Sieben-Punkte-Plan erstellt.

Alle guten Vorkehrungen konnten in der Vergangenheit die Flutkatastrophe nicht verhindern, sagte die Klimaschutzministerin Katrin Eder. Wegen des Klimawandels könne es keine absolute Sicherheit geben. Mit dem neuen Plan will die Regierung den Schutz vor Hochwasser verbessern. Die sieben Punkte kann man so zusammenfassen:

Hochwassergefahren- und Risikokarten weiterentwickeln

bessere Risikokommunikation

Hochwasserschutz über Stadtgrenzen hinweg organisieren

Schulungen für die örtlichen Hilfskräfte

mehr Warnpegel

Starkregen- und Hochwassergefährdung bei Bauanträgen beachten

Starkregen in die Risikobewertung aufnehmen

