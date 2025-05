Wurde ein 13-Jähriger mit einer Waffe bedroht?

Der Junge wurde in einem Restaurant mit einer Waffe bedroht - die sah täuschend echt aus, war aber nur eine Softair.

In der Nacht auf Donnerstag wurde ein 13-Jähriger in einem Ingelheimer Schnellrestaurant mit einer täuschend echt aussehenden Waffe bedroht. Die Polizei weiß noch nicht, warum der Mann den Teenager bedroht hat. Der Junge stand unter Schock. Fest steht: Die Waffe hätte man easy für eine echte halten können.

Wer ist der Täter?

Zum Glück war eine Polizeistreife gerade zufällig vor Ort. Ein Zeuge hatte die Beamten direkt alarmiert. Sie schritten ein und nahmen den mutmaßlichen Täter fest. Es handelt sich um einen 39-jähriger Mann.

Wurde noch eine weitere Person bedroht?

Laut einem weiteren Zeugen soll der Mann auch einem Motorrad- oder Mofafahrer die Waffe an den Kopf gehalten haben. Die Polizei sucht jetzt dringend diesen Fahrer - oder andere, die was gesehen haben. Meldet euch also, falls ihr was mitbekommen habt!

Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Täter laufen

Gegen den 39-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet - wegen Bedrohung und Verstoß gegen das Waffengesetz. Die Softair-Waffe an sich ist nicht verboten - aber: Man darf sie nicht auf Menschen richten, vor allem nicht, wenn sie aussieht wie eine echte Knarre.

War der mutmaßliche Täter besoffen?

Der Mann soll außerdem Alkohol getrunken haben. Ihm wurde Blut abgenommen - das wird jetzt untersucht.

