Hier musst du in Rheinland-Pfalz bald keine Maske mehr tragen

In Rheinland-Pfalz werden ab Freitag die Corona-Regeln gelockert. Das hat Gesundheitsminister Clemens Hoch gesagt.

Ab Freitag muss dann überall dort, wo es Impf- oder Test-Kontrollen gibt, keine Maske mehr getragen werden, so Hoch. Es gelte dann die 3G-Regel. Betroffen davon sind zum Beispiel die Gastronomie, Hotels, Freizeitparks und Zoos.

Wer als Geimpfter demnächst abends ins Restaurant geht, braucht eigentlich keine Maske mehr mitnehmen.

Hier gilt weiterhin die Maskenpflicht:

Davon ausgenommen sind Kliniken, Altenheime und sogenannte körpernahe Dienstleistungen - also zum Beispiel Friseure oder Tattoo-Studios. In allen anderen nicht kontrollierten Bereichen in Innenräumen - wie zum Beispiel beim Einkaufen - besteht weiterhin eine Maskenpflicht.

So geht es an den Schulen weiter:

Ab dem 14. März entfällt die Maskenpflicht an allen Schulen beim Sport- und Musikunterricht und an den Grund- und Förderschulen auch am Platz. "Ab dem 21. März soll die Maskenpflicht dann an allen Schulen am Platz entfallen“, sagte Gesundheitsminister Hoch.

Weitere Änderungen:

Neben den neuen Regeln zur Maskenpflicht gibt es noch weitere Lockerungen, zum Beispiel für Clubs, in der Gastro und bei Events. Clubs und Diskotheken können mit 2G-plus-Regel öffnen. Außerdem brauchen ungeimpfte Kinder und Jugendliche für Freizeitaktivitäten keinen zusätzlichen Negativtest mehr. Minderjährige müssen auch grundsätzlich als Kontaktpersonen von Infizierten nicht mehr in Quarantäne.