Rhine Clean Up: Jetzt wird aufgeräumt!

Am Wochenende finden an vielen Flüssen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz Events statt. Das Ziel: Müll sammeln.

Gesammelt wird am Rhein - vom Bodensee über Karlsruhe, Ludwigshafen, Oppenheim bis nach Unkel. Die meisten Aktionen starten am Samstagvormittag. Es gibt aber auch welche, die erst am Nachmittag losgehen.

Mitmachen?! Hier kannst du Events in deiner Nähe finden und dich anmelden.

Nicht nur am Rhein

Das Rhine Clean Up ist eine europaweite Aktion. Weil es in den letzten Jahren so erfolgreich war, wird inzwischen auch an anderen Flüssen Müll gesammelt. In diesem Jahr gibt es auch Events an der Lahn, der Mosel, dem Neckar, der Nahe und der Selz.

Mit dabei ist auch Model Anna Hiltrop. Sie ist Botschafterin der Müllsammelaktion und macht bei einer Aktion in Düsseldorf mit.

Anna hat erst vor Kurzem einen Preis bekommen: