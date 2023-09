Rihanna und A$AP Rocky: Erste Bilder von ihrem zweiten Sohn

Bei Rihanna gabs ein Fotoshooting mit der ganzen Family. RiRi, A$AP, RZA und... Riot Rose!

Es sind die ersten Pics von Rihanna und ihren Boys. Statt eines traditionellen Familienporträts haben die Bilder eher einen Paparazzi-Vibe. Hier gibt's die Fotos:

Rihanna: Baby Nummer Zwei ist da! Früher geboren als gedacht?

Erst vor Kurzem wurde der Name bekannt: Riot Rose Mayers. Rihanna hatte ihre Schwangerschaft beim Super-Bowl-Finale verkündet. Bisher war aber nicht klar, wann genau das Baby auf die Welt gekommen ist. "TMZ" hatte berichtet, dass die Geburt am 3. August war. Laut der Geburtsurkunde - die von der US-Celebrity-Seite "The Blast" veröffentlicht wurde - kam Riot Rose aber schon am 1. August auf die Welt. Offiziell bestätigt haben Rihanna und A$AP Rocky die Infos nicht.

Rihanna und A$AP Rocky: Zweites Kind offenbar da!

Btw: Papa A$AP hat erst Anfang des Jahres den Song "Riot" zusammen mit Pharell Williams veröffentlicht. Ob es einen Zusammenhang mit dem Baby-Namen gibt, ist nicht bekannt. Klar scheint aber, dass RiRi und A$AP Namen mögen, die mit dem Buchstaben "R" beginnen. Ihr älterer Sohn heißt RZA Athelston.

Hier kannst du dir das Musikvideo zu "Riot" anschauen:

