Nach Super Bowl: Hier tritt Rihanna als nächstes auf

Nach der spektakulären Halftime-Show soll Rihanna auch bei der Oscar-Verleihung singen.

Geplant ist offenbar, dass die 35-Jährige ihren Song "Lift Me Up" aus dem Film "Black Panther: Wakanda Forever" performt. Das teilten die Veranstalter mit. Der Song ist nämlich für einen Oscar nominiert. Die Oscars werden am 12. März in Los Angeles verliehen.

Rihanna legt nach Super Bowl nach

Für die Sängerin wäre es nach der Halbzeit-Show beim Super Bowl der zweite große Auftritt seit Jahren - und mit deutlich sichtbarem Babybauch. Ihre zweite Schwangerschaft hatte sie beim Super Bowl enthüllt. Vor neun Monaten waren sie und ihr Partner US-Rapper A$AP Rocky zum ersten Mal Eltern geworden.