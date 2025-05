Rihanna ist mit neuem Song zurück - für den Schlümpfe-Soundtrack?!

Seit drei Jahren hat Rihanna keinen neuen Song releast. Jetzt hat sie für den Schlümpfe-Film den Song "Friend of Mine" rausgebracht.

Doch Rihanna ist nicht nur musikalisch Teil des Films: In der Version auf Englisch hat sie auch eine Sprecherrolle. Sie spricht dort Schlumpfine. Der Film startet am 17. Juli in den deutschen Kinos.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von badgalriri

Rihanna: Nur noch Soundtrack-Songs?!

Bereits ihr letzter Song "Lift Me Up" war für einen Soundtrack – für den Marvel-Blockbuster "Black Panther: Wakanda Forever". Doch trotzdem mega erfolgreich! Unter anderem war sie dafür für einen Oscar in der Kategorie "Bester Song" nominiert.

Auf richtige, neue Musik müssen Fans wohl noch warten. In einem Interview mit dem US-Mode-Magazin "Harper's BAZAAR" hat Rihanna verraten, dass sie in den letzten Jahren zwar im Studio war, doch nie so richtig zufrieden war. "Wenn man acht Jahre gewartet hat, kann man genauso gut noch ein bisschen länger warten", so die Sängerin.