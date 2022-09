Rihanna wird 2023 beim Super Bowl der NFL auftreten. Damit ist ein Gerücht vom Tisch...

Der Super Bowl ist für Februar 2023 in Glendale in Arizona geplant. Letztens hatte es noch Berichte gegeben, dass Taylor Swift einen Auftritt dort abgelehnt haben soll. Jetzt ist via Social Media safe bekannt gegeben worden: Rihanna machts!

Rihannas Kosmetikmarke hat eine Ketchup-Kollektion herausgebracht: