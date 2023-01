TikTok: Rihanna hat erstes Video von ihrem Sohn geteilt

Im Mai wurde Rihanna zum ersten Mal Mama. Jetzt hat sie ein Video von ihrem Sohn veröffentlicht.

Und das obwohl sie vor Kurzem in einem Interview gesagt hat, wie vorsichtig sie und A$AP ROCKY sind, was sie über ihr Baby preisgeben. Der Name ihres Sohnes ist nicht bekannt. Umso überraschender ist das Video von dem Kleinem. In kürzester Zeit hat es mehrere Millionen Aufrufe.

Wurde Rihanna gehacked?

Einige Fans spekulieren in den Kommentaren, ob Rihanna das Video aus Versehen gepostet hat oder sie es sogar gar nicht selbst war. Ein Indiz dafür könnte ihre Caption sein: "hacked". Es ist das erste Video, das auf ihrem Account gepostet wurde.

Das hat Rihanna in Zukunft vor:

Mehr Star-News gibt's hier: