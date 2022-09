Mord an Mutter: Riverdale-Star muss in den Knast!

Schauspieler Ryan Grantham hatte seine Mutter im März 2020 Zuhause erschossen.

Jetzt wurde er in seinem Heimatland Kanada verurteilt. Der 24-Jährige bekam lebenslänglich. 14 Jahre muss er mindestens einsitzen. So lange hat er keine Möglichkeit, auf Bewährung rauszukommen.

Warum hat er seine Mutter umgebracht?

Grantham stellte sich nach seiner Tat der Polizei. Im Gerichtsprozess wurde klar, dass er wohl unter psychischen Problemen leidet. Hasste er seine Mutter? Nein, er bezeichnete seine Mutter als "fürsorglich" und "mitfühlend" und sagte, er bereue die Tat. Er könne sie sich selbst nicht erklären. Laut Granthams Anwälten war er in der Zeit vor der Tat in einer sehr schwierigen Phase. Er sei depressiv gewesen und litt unter Suizidgedanken, so die Anwälte.

Der 24-Jährige spielte in der vierten Staffel bei Riverdale die Figur Jeffery Augustine.