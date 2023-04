"Wir können wieder": So will Vizekanzler Habeck der Ukraine helfen

Wirtschaftsminister Robert Habeck ist unangekündigt nach Kyjiw gefahren. Er will ein Zeichen für die Zukunft setzen.

Habeck hat bei seiner Ankunft am Montagmorgen am Bahnhof in Kyjiw gesagt, dass er nicht mit leeren Händen gekommen ist. Er wolle der von Russland überfallenen Ukraine zeigen, dass Europa an einen Sieg und einen Wiederaufbau glaubt. Außerdem soll die Ukraine in Zukunft ein starker wirtschaftlicher Partner werden. Habeck ist mit Vertretern aus der deutschen Wirtschaft nach Kyjiw gekommen, weil die deutsche Wirtschaft jetzt sage:

'Wir können wieder' - Und dieses Signal wollte ich den ukrainischen Freundinnen und Freunden mitbringen.

Wie will Deutschland helfen?

Habeck sagt, dass schon "konkrete Investitionsentscheidungen" getroffen wurden - weitere seien geplant. Mit dabei ist auch der Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Siegfried Russwurm. Er sagt, dass viele deutsche Unternehmen weiterhin in der Ukraine aktiv sind und sich am Wiederaufbau beteiligen wollen. Wann das losgehen soll? "Und dieser Aufbau beginnt jetzt, und nicht erst nach einem Friedensschluss.", sagt Russmann.

Habeck in der Ukraine - warum erst jetzt?

Bundeskanzler Olaf Scholz und viele andere Ministerinnen und Minister haben seit Kriegsbeginn die Ukraine besucht - für Grünen-Politiker Habeck war es das erste Mal. Der Vizekanzler begründet das so: Er wollte erst kommen, wenn er etwas mitbringen kann. Habeck sagt auch, dass er eigentlich schon im letzten Herbst kommen wollte, die Reise aber wegen der Winteroffensive der Russen verschoben werden musste.