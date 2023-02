Rocket Beans: Mitarbeiter müssen in Kurzarbeit

Die Produktionsfirma hat aktuell Geldprobleme. Was bedeutet das für den Content?

Bei Rocket Beans arbeiten laut eigenen Angaben rund 120 Leute. Die sind seit dem 1. Februar 2023 in Kurzarbeit. Was heißt das? Die Arbeitszeit der Mitarbeiter wird auf 70 Prozent gekürzt. Damit will das Unternehmen Geld sparen.

Weniger Aufträge

In einem Beitrag auf der Website von Rocket Beans nannte der Geschäftsführer Arno Heinisch die aktuelle Auftragslage als Grund für die Kurzarbeit. Viele Firmen geben weniger Geld oder gar kein Geld mehr für Werbung aus. Deswegen bekommt Rocket Beans auch nicht mehr so viele Aufträge.

Was bedeutet das für den Content?

Im Februar wird es auf dem Kanal von Rocket Beans keine Samstagsevents mehr geben. Außerdem wird die Sendung "BEEF Jr." nur noch alle zwei Wochen veröffentlicht. Vereinzelt kann es auch noch andere Änderungen oder Ausfälle im Programm geben.

Die Kurzarbeit geht erst mal drei Monate. Heinisch denkt, dass es in dieser Zeit aufwärtsgehen sollte. Dann könnten auch wieder "aufwendige Shows und größere Events" umgesetzt werden.