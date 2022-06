Nach Ausraster: Ist DAS Ron Bieleckis Entschuldigung?

Ist Ron Bieleckis Karriere als erfolgreicher YouTuber nach einem riesen Shitstorm vorbei? Das ist sein Statement.

Triggerwarnung - Drogenkonsum Im Text geht es um Drogen. Das könnte für Betroffene belastend oder retraumatisierend sein.

Ein bisschen zu viel Bier intus, aber am Ende doch alles halb so wild. So erklärt sich Ron Bielecki jetzt in seiner Insta-Story:

Was war los?

Ausgelöst wurde der Shitstorm durch ein Insta-Live nach einem Konzert. Dabei rastete Ron komplett aus. Er drohte einem Mann, dass er ihn verprügelt. Dann beleidigte er ihn - hauptsächlich mit dem Wort „Geringverdiener“.