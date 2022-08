Fan-Aktion: Kommt Ronaldo in die Bundesliga?

Ein BVB-Fan hat eine Spendenaktion gestartet, um Ronaldo in die Bundesliga zu holen. Ob das klappt? Eher nicht.

Der Fan will 40 Millionen Euro sammeln, um Cristiano Ronaldo in die Bundesliga zu holen. Bisher hat die verrückte Aktion knapp 30 Unterstützer, die ungefähr 11.000 Euro gespendet haben.

Problem und Lösung?

Dortmund ist auf Stürmersuche, nachdem bei Neuzugang Sébastien Haller ein Hodentumor entdeckt wurde. Ronaldo will Manchester United verlassen, weil er noch mal Champions League spielen will. Also doch eigentlich alles perfekt oder?

Ganz schön teuer

Wohl eher nicht. Die 40 Millionen würden wohl gar nicht reichen: Ronaldo verdient aktuell bei Manchester United circa 27 Millionen pro Jahr. Das könnte sich Dortmund vermutlich eher nicht leisten. Auch die Ablöse wird nicht ganz günstig sein, weil Manu CR7 gar nicht abgeben will.

Hier die News über Haller: