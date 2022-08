Manchester gegen Liverpool: Was war hier mit Ronaldo los?

Den Platz betrat der Superstar erst in der 86. Minute, doch neben dem Rasen sorgte er schon vor dem Spiel für Aufregung.

CR7 begrüßte während des Warm-ups das Fernsehteam von Sky. Moderator David Jones diskutierte am Spielfeldrand mit den Experten und Fußball-Legenden Roy Keane, Gary Neville und Jamie Carragher. Ronaldo umarmte Keane und Neville, doch Carragher (Mitte) ließ er eiskalt abblitzen.

Apparently Ronaldo only speaks to Premier League winners, @Carra23 😉 https://t.co/TVuyqfvAbu

Warum hatte Ronaldo kein Bock auf Carragher?

Ganz klar ist das nicht, doch Liverpool-Legende Carragher war vor kurzer Zeit in dem Podcast "The Overlap" zu Gast. Dort ging es auch um die Rolle des Portugiesen bei United. CR7 soll Wechselgedanken haben. Carragher sagte in dem Podcast, dass er sich nicht sicher ist, ob Manchester ihn überhaupt behalten will. Noch krasser: Carraghers Meinung nach will auch kein anderer Verein in Europa Cristiano bei sich im Team haben.

Was ging zwischen dem Teams auf dem Platz?

United setzte sich mit 2:1 gegen Liverpool durch. Damit holte das Team von Chefcoach Erik ten Hag nach zwei Niederlagen zum Start die ersten Punkte. Die Treffer für United erzielten Jadon Sancho (16.) und Marcus Rashford (53.). Mo Salah konnte für das Team von Jürgen Klopp nur noch auf 2:1 verkürzen (81.). Liverpool hat nach drei Spielen noch keinen Sieg auf dem Konto und steht mit zwei Punkten auf Tabellenplatz 16.

Könnte Ronaldo zum BVB wechseln? Dortmunds Coach Edin Terzic hat sich zu dem Thema geäußert: