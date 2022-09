Entscheidung: Ronaldo muss bei ManU bleiben!

Wochenlang wurde spekuliert, zu welchem Verein Ronaldo wechseln könnte. Jetzt ist klar: Er geht nirgendwo hin.

Die Sommer-Transferperiode ist abgelaufen. Jetzt sind keine Wechsel mehr möglich. Das heißt für Ronaldo, dass er weiter bei Manchester United unter Vertrag steht.

Kein Wechsel!

Dass es mit dem Wechsel nicht mehr klappen würde, hatte sich schon kurz vor dem Ende der Transferperiode angedeutet. Am Mittwoch erklärte ManU-Teammanager Erik ten Hag, dass es "natürlich klar" ist, dass Ronaldo bleibt.

Der Superstar wollte England eigentlich unbedingt verlassen. Einer der Grunde: Er will weiter in der Champions League spielen, aber ManU ist nicht qualifiziert. Damit endet für Ronaldo jetzt wohl eine Serie. Der Fußballer hat neunzehn Saisons in Folge in der Königsklasse gespielt.

Es wurde unter anderen spekuliert, ob Ronaldo nach Deutschland kommt - zum FC Bayern oder nach Dortmund. Auch PSG und Real Madrid waren im Gespräch. Aber kein Verein wollte einen Mega-Deal machen.

Ronaldo zum BVB? Sportdirektor spricht Klartext

