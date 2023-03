Rekord-Ronaldo: Keiner hat mehr Länderspiele als er!

Cristiano Ronaldo ist jetzt der alleinige internationale Fußball-Rekordnationalspieler.

Der 4:0-Sieg in der EM-Quali gegen Liechtenstein war sein 197. Länderspiel für die portugiesische Nationalmannschaft. Damit überholte er Bader Al-Mutawa aus Kuwait. In seinem Weltrekord-Spiel führte CR7 das Team als Kapitän auf den Platz und traf sogar doppelt. Erst per Elfmeter in der 51. Minute zum 3:0 und kurz danach zum Endstand (63.).

Rekorde, Rekorde, Rekorde

Für Ronaldo ist der Rekord einer von vielen: Mit 120 Treffern ist der 38-Jährige auch der internationale Rekordtorschütze. Außerdem ist er der einzige Spieler, der bei fünf verschiedenen Weltmeisterschaften getroffen hat. Ronaldo sagt, dass Rekorde ihn motivieren und er noch weiter für Portugal spielen will. Ob das klappt? Bei der WM in Katar war CR7 nur als Joker am Start. Allerdings ist seit Januar ein neuer Coach im Team - der frühere Belgien-Trainer Roberto Martinez.