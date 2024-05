Es ist offiziell! Rosalía ist neue Brand Ambassador von Dior

Und das neue Gesicht der "Lady Dior"-Kampagne - Wie die Bilder aussehen, checkst du hier.

Erste Teaser gab es schon auf der Met Gala 2024. Da war der spanische Superstar elegant in einem schwarzen Dior-Look zu sehen. Am Mittwoch machte Dior es offiziell. Rosalía ist Teil der Dior-Brand-Ambassador-Family. Auf Social Media posteten Dior und die Sängerin das Announcement und die Kampagnen-Bilder zur ikonischen "Lady Dior"-Bag:

Seit 2017 gab es kein prominentes Gesicht mehr für die "Lady Dior"-Bag.

Erste spanische Dior-Markenbotschafterin und neues Gesicht für "Lady Dior"

Damit ist sie auch die erste spanische Frau, die von Dior als Botschafterin ausgezeichnet wurde. Anscheinend ist Maria Grazia Chiuri, die künstlerische Leiterin von Dior, ein großer Fan von Rosalías Musik:

Ich habe mich sofort in Rosalías Musik verliebt. Dann schaute ich tiefer in ihre Arbeit und war hin und weg von ihrer Hingabe als Musikerin und Producer.

Unter den Social-Media-Posts gibt es viele Reaktionen von Usern. Neben vielen positiven Stimmen gibt es auch User, die den Deal negativ sehen. So finden sich auch ein paar Kommentare, in denen steht, dass Rosalia und Dior nicht zusammenpassen. Die User spielen dabei auf das Image von Marke und Künstlerin an sowie auf Rosalías Style.

Btw: Weißt du, was K-Pop-Star BamBam und Dune-Queen Zendaya gemeinsam haben? Beide sind Brand Ambassador für Louis Vuitton. 👀