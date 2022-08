TikTok-Trend: Kaugummi kauen wie Rosalía!

Warum die Opening Performance der spanischen Sängerin Rosalía auf ihrer aktuellen Welttournee viral geht...

Die Spanierin hat auf ihrer Welttour nicht nur ihr Album "Motomami" im Gepäck, sondern auch jede Menge Attitude. Während alle ihre Performances auf TikTok krass geklickt werden, hat eine es den Usern dort besonders angetan. Denn so sassy wie Rosalía kaut wohl kaum einer Kaugummi! Das versuchen ihr viele gerade nachzumachen - was dann zum Beispiel so aussieht:

Und die Sängerin zeigt Humor: Als Reaction auf die Videos postete die Sängerin vergangene Woche sogar eine Compilation von sich selbst beim Kaugummikauen. Das bot wiederum weiteren Creatorn den Anlass für lustige Clips wie diesen:

Der Rosalia-Trend kommt im Gegensatz zu anderen TikTok-Phänomenen recht harmlos daher: