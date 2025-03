Rosenmontag-XXL: Hier wurde gefeiert

In den Karnevalshochburgen feierten insgesamt mehr als zwei Millionen Menschen auf den Straßen. Hier die Details!

Allein in Mainz waren über eine halbe Million Menschen am Start. Laut Polizeiangaben waren es rund 600.000 Menschen die beim Rosenmontags-Umzug gefeiert haben.

Aber auch in Koblenz oder Trier waren bei den traditionellen Rosenmontagsumzügen tausende auf den Straßen. Die Umzüge gingen dabei ohne größere Probleme über die Bühne.

Fasnet: Auch in BW wird gefeiert

Und auch bei der Schwäbisch-Alemannischen Fastnacht in Baden-Württemberg war heute einer DER Tage im Jahr. Am frühen Montagmorgen waren schon Tausende beim historischen Narrensprung in Rottweil dabei.