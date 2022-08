Mann mit unbekannter Flüssigkeit besprüht - was steckt dahinter?

Es wird überprüft, ob das Opfer zuvor einen Hitlergruß während der Gedenkfeier gezeigt hat.

Der 25-Jährige ist Anwohner des Sonnenblumenhauses in Rostock-Lichtenhagen - das Gebäude, in dem es vor 30 Jahren zu rassistischen Ausschreitungen gekommen ist. Er wurde am Samstagabend von Unbekannten mit einer Flüssigkeit überschüttet, die ein starkes Brennen auf seiner Haut ausgelöst hat. Er kam danach ins Krankenhaus. Die Täter konnten noch nicht gefunden werden.

War die Attacke ein Racheakt?

Am Samstag gab es vor Ort eine friedliche Demo, die an die rassistischen Ausschreitungen erinnert hat. 3.600 Menschen nahmen teil. Die linke Gruppe "Alerta Berlin" hat wenige Stunden vor der Attacke auf Twitter behauptet, dass das spätere Opfer aus seiner Wohnung heraus einen Hitlergruß gezeigt hat. Sie posteten ein Foto und Video vom Mann, auf denen er laut Polizei jedoch keinen Hitlergruß zeigt. Dennoch geht die Polizei jetzt dem Anfangsverdacht nach.

Was ist in Rostock-Lichtenhagen vor 30 Jahren eigentlich passiert?