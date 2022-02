Mega-Deal für Streaming-Dienst!

Hat dieser deutsche Anbieter eine Chance mit einer HBO-Kooperation bald Netflix und DAZN auszustechen?

Sky und DAZN haben schon ihre Preise angehoben, Netflix und Amazon Prime Video möchten bald folgen. Während viele Streaming-Dienste immer teurer werden, hat RTL+ einen Mega-Deal abgeschlossen und bleibt beim gleichen Preis. Diese Zusammenarbeit sichert dem deutschen Streamer die Rechte an vielen HBO-Inhalten, berichtet das Medienmagazin DWDL.

Urteil: Netflix darf nicht einfach Abo-Preise erhöhen!

Deutsches "Home of HBO"

Noch ist Netflix der beliebteste Streaming-Dienst in Deutschland, aber durch die Erweiterung durch HBO-Inhalte könnte RTL+ für viele Nutzer interessant werden. Es geht dabei um Filme wie "Harry Potter", "Phantastische Tierwesen", "Aquaman", "Batman" oder "Wonder Woman". Auch beliebte Serien wie "Pretty Little Liars" oder "The Big Bang Theory" sind bald verfügbar.

Gibt es bald Konkurrenz für Sky und DAZN?!