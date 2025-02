Nach Kuss-Skandal: Rubiales kassiert Geldstrafe!

Luis Rubiales ist zu einer Strafzahlung von 10.800 Euro verurteilt worden. Das hat das Gericht jetzt entschieden.

Der erzwungene Kuss auf den Mund von Weltmeisterin Jenni Hermoso im August 2023 sei ein sexueller Übergriff gewesen, so das Gericht in Madrid. Rubiales dürfe sich der Spielerin deshalb außerdem in einem Umkreis von 200 Metern nicht mehr nähern und ein Jahr lang nicht mit ihr reden.

Vom Vorwurf der Nötigung wurden der ehemalige Präsident des spanischen Fußballverbandes und seine drei Mitangeklagten jedoch freigesprochen.

Kuss-Skandal: Was ist passiert?

Bei der WM-Siegerehrung der spanischen Fußball-Frauen umarmte Rubiales die Offensivspielerin Jennifer Hermoso. Anschließend küsste er sie auf die Wange - und den Mund! Nach dem Spiel wurde Hermoso auf den Kuss angesprochen. Sie sagte dazu, dass es ihr nicht gefallen habe und forderte Konsequenzen.