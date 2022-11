Immer weniger junge Männer müssen wegen Hodenkrebs in Behandlung

Die Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) ist die größte onkologische Fachgesellschaft in Deutschland. Der gemeinnützigen Organisation gehören rund 8000 Einzelmitglieder, 16 Landeskrebsgesellschaften und 39 Förderer an. Zu den Mitgliedern zählen nicht nur Ärztinnen und Ärzte aller medizinischen Fachgruppen, sondern auch Grundlagenforscherinnen und -forscher, Pflegekräfte, Psychologinnen und Psychologen sowie viele weitere Berufsgruppen, die am Thema Krebs arbeiten.