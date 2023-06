⚠️ Achtung - Rückruf: Diesen Concealer solltest du nicht benutzen

In einem Concealer von Essence wurden Keime gefunden. Wie du herausfindest, ob dein Concealer betroffen ist, steht hier.

Die Keime in dem Concealer könnten "unter bestimmten Umständen" Erkrankungen auslösen, erklärte Essence auf Instagram. Deshalb solltest du dieses Produkt nicht mehr verwenden:

CAMOUFLAGE+ MATT concealer in der Farbe 50 (warm toast) mit der Chargennummer 0DBCB und 0DBCA

Die Farbnummer findest du auf dem Strichcode-Label. Die Chargennummer steht auf dem Boden des Fläschchens. Wie du herausfindest, ob dein Concealer betroffen ist, hat Essence in diesem Insta-Post erklärt:

Laut Essence sind andere Farben und andere Chargennummern nicht von dem Rückruf betroffen. Es heißt offiziell:

Die anderen Shades können ohne Bedenken verwendet werden.

So bekommst du dein Geld zurück!

Du kannst den Concealer in Drogerien und anderen Geschäften zurückgeben, die Essence-Produkte verkaufen. Dort bekommst du dein Geld zurück. Einen Kassenzettel brauchst du dafür nicht. Du kannst auch ein Foto des Concealers per Mail (siehe Insta-Post) an das Unternehmen schicken. Laut einer Sprecherin musst du den Kaufort, deinen Namen und eine Kontonummer mitschicken und bekommst auch dann dein Geld zurück.

