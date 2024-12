Rumänien: Deshalb wurde die zweite Runde der Präsidentschaftswahl abgesagt

Das rumänische Verfassungsgericht hat die Stichwahl ums Präsidentenamt abgesagt. Die Ergebnisse der ersten Runde seien ungültig, teilten die obersten Richter des Landes mit. Die Wahl sei nicht frei gewesen. Die komplette Wahl muss nun wiederholt werden.Hintergrund ist die Veröffentlichung geheimer Dokumente der Nachrichtendienste, die eine Einmischung in den Wahlkampf festgestellt hatten. Die rumänischen Behörden haben Russland in Verdacht. Davon profitiert haben soll vor allem der parteilose rechtsextreme Kandidat Calin Georgescu, der in der ersten Runde der Wahl völlig überraschend auf dem ersten Platz gelandet war. Seine Reichweite auf der Online-Plattform Tiktok war in den letzten beiden Wochen vor der ersten Wahlrunde geradezu explodiert. Ein Netzwerk aus Tausenden zuvor inaktiven Social Media-Konten hatte für ihn geworben. Dieser Kampagne soll Georgescu seinen Erfolg verdanken.Die Entscheidung der Verfassungsrichter erfolgte nun nur zwei Tage vor der Stichwahl, in der Ge