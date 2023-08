In der Nacht zum 11. August war die Rakete "Luna 25" losgeflogen. Inzwischen ist klar: Sie ist auf dem Mond abgestürzt.

Das berichtet die russische Weltraumagentur Roskosmos. Damit ist Russlands erste Mondlandung nach fast 50 Jahren gescheitert.

Was ist passiert?

Laut Roskosmos ist die Rakete in eine unvorhergesehene Umlaufbahn gekommen und außer Kontrolle geraten. Schon am Samstag brach die Kommunikation mit der Sonde ab. Mit dem Aufprall habe die Raumsonde dann "aufgehört zu existieren". An Bord waren keine Menschen.

Rückschlag für Russlands Mond-Mission

Russland wollte sich mit seiner Mond-Mission "Luna 25" auch gegen andere Raumfahrtnationen wie die USA und China behaupten. Das Land plant, bis 2040 eine eigene Raumstation auf dem Mond zu errichten.

