Russischer Drohnenangriff auf Kyjiw

Durch den ersten Angriff seit Wochen gab es im Zentrum der ukrainischen Hauptstadt offenbar mehrere Explosionen.

Ob und wie viele Menschen dabei am Mittwochmorgen verletzt worden sind, ist noch unklar. Die Explosionen im Zentrum von Kyjiw passierten in einem Bezirk, in der viele Behörden und Regierungsgebäude der Ukraine sind. Der Bürgermeister von Kyjiw, Vitali Klitschko, bestätigte die Explosionen. Die Stadt sagte außerdem, dass zwei Amtsgebäude beschädigt worden seien.

Warum schreiben wir "Kyjiw" statt "Kiew"? Die meisten deutschen Medien schreiben die ukrainische Hauptstadt so: "Kiew". In der Ukraine selbst ist diese Schreibweise aber umstritten, weil sie aus dem Russischen abgeleitet wird und so für viele Menschen auf eine Abhängigkeit von Russland anspielt. Die Ukraine ist allerdings seit dem Zerfall der Sowjetunion 1991 unabhängig und hat auch eine eigene Sprache. Pro-Ukrainische Stimmen fordern deswegen, dass man sich an der ukrainischen Schreibweise "Kyjiw" orientieren soll. Auch wir als Redaktion haben uns dazu entschieden, von nun an Kyjiw zu schreiben.

Abgeschossene Drohnen

Das ukrainische Militär konnte wohl zehn der russischen Drohnen abschießen. Das erklärte Regionalgouverneur Oleksiy Kuleba.

Weitere News zum Krieg in der Ukraine bekommst du hier: