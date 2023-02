Norwegen warnt vor russischen Atom-Schiffen: Was bedeutet das?

Der norwegische Geheimdienst hat Russland als "unberechenbar" eingestuft. Was du jetzt dazu wissen musst, steht hier.

Viele Zeitungen berichten gerade, dass Russlands Präsident Wladimir Putin mehrere Schiffe und U-Boote in Stellung gebracht hat, die Atomwaffen abschießen könnten. Diese Schlagzeile sorgt für Aufregung. Denn: Atomwaffen zählen zu den schlimmsten Waffen, die es gibt.

Was ist passiert?

Hinter der Nachricht steckt ein Bericht des norwegischen Geheimdienstes. Der wird einmal im Jahr veröffentlicht und dreht sich unter anderem um die Sicherheit des Landes. In dem aktuellen Bericht steht, dass Russland atomwaffenfähige Schiffe und U-Boote hat auslaufen lassen - das heißt, sie sind im Meer vor Russland gefahren. Das Besondere daran: Das ist das erste Mal seit einer sehr langen Zeit! Zuletzt waren die Schiffe und U-Boote im Kalten Krieg - also vor rund 30 Jahren - unterwegs.

Was macht Russland mit dem Atom-Schiffen?

Laut dem Bericht des norwegischen Geheimdienstes machen die Schiffe und U-Boote immer wieder Militärübungen. Außerdem würden damit die russischen Grenzen im Meer bewacht. Es sollen auch bald noch neue Schiffe und U-Boote dazukommen - sie sollen kurz vor der Fertigstellung sein, heißt es.

Wird Russland die Atomwaffen benutzen?

Laut dem norwegischen Geheimdienst könnten die russischen Atom-Schiffe eine Bedrohung für alle in Europa sein. Sollte Russland den Ukraine-Krieg auch auf andere Länder ausweiten, wären die Schiffe und U-Boote wohl angriffsbereit. Klar ist aber auch: Bisher setzt Russland seine Atomwaffen nicht ein, sondern nutzt sie zur Abschreckung. Die Experten vom "Institute for the Study of War" gehen auch davon aus, dass das so bleibt. Ihrer Meinung nach wird Putin weiter bei seiner Taktik bleiben und ausnutzen, dass die anderen Länder Angst haben, dass Russland einen Atomkrieg anfängt.

