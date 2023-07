Russland verbietet Geschlechtsangleichungen

Trans*Personen haben es in Russland ohnehin schwer. Seit Montag sind dort Geschlechtsangleichungen komplett verboten.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Montag mit seiner Unterschrift ein entsprechendes Gesetz in Kraft gesetzt. Damit sind ab jetzt geschlechtsangleichende OPs verboten. Trans*Personen können sich auch keine Hormone mehr verschreiben oder ihren Geschlechtseintrag in offiziellen Dokumenten ändern lassen.

Ehen, bei denen eine Person das ihr zugeschriebene Geschlecht geändert hat, werden durch das Gesetz aufgehoben. Trans*Leute dürfen jetzt auch keine Pflege- oder Adoptiveltern mehr werden.

Begründung: Schutz vor westlicher Ideologie

Das russische Parlament, die Duma, hatte die Pläne am 14. Juli entschieden und das Gesetz einstimmig verabschiedet. Es gilt als weiterer Schritt der Behörden, die Rechte von LGBTQ-Menschen in Russland einzuschränken. Betroffene befürchten jetzt noch mehr Ausgrenzung, eine Zunahme von Hass und gewaltsamen Übergriffen.

Begründet wird das neue Gesetz von russischen Abgeordneten damit, dass sie Russland vor einer westlichen Anti-Familien-Ideologie schützen wollten. Einige von ihnen bezeichneten geschlechtsangleichende Operationen als Satanismus.

In der Kultur werden trans*Menschen offenbar sichtbarer: