Kein Cash: Russland muss Gold verkaufen

Das russische Finanzministerium sagte, dass es um rund 3,6 Tonnen Gold geht.

Das Geld für das Gold braucht Russland, um die eigenen Kosten zu decken. Dem Land fehlten für den Januar rund 23 Milliarden Euro.

Warum hat Russland finanzielle Probleme?

Das liegt am Krieg gegen die Ukraine. Russlands Einnahmen sind im Vergleich zum Januar 2022, was noch vor dem Krieg war, um mehr als ein Drittel eingebrochen. Westliche Länder haben Russland wegen dem Krieg beispielsweise mit Importverboten oder einem Öl-Preisdeckel sanktioniert. Außerdem ist die Nachfrage nach russischem Erdöl gesunken. So können Länder wie China oder Indien Rabatte verlangen.