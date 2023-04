Hat 14-Jährige ihre Mutter von Auftragskillern töten lassen?

Eine Schülerin in Russland soll zwei minderjährige Killer auf ihre Mutter angesetzt haben. Das ist bisher bekannt.

In der Nähe von Moskau wurde die Leiche der 38-jährigen Mutter in einem Müllcontainer gefunden. Der Körper war übel zugerichtet. Die Ermittler sind überzeugt, dass die Frau ermordet wurde. Die Polizei nahm daraufhin die 14-jährige Tochter und ihren 15-jährigen Freund fest. Das schreibt die britische Zeitung "The Sun".

Was wird ihnen vorgeworfen?

Die beiden werden beschuldigt, zwei minderjährige Killer beauftragt zu haben. Heftig: Sie sollen ihnen für den Mord rund 4.000 Euro gezahlt haben. Die mutmaßlichen Killer wurden auch festgenommen.

Was war das Motiv?

Das ist noch unklar. Laut Medienberichten soll sie aber gegen die Beziehung der Tochter gewesen sein und wollte, dass der Freund aus der Wohnung auszieht. Das passte der Tochter offenbar nicht. Laut einer Freundin soll sie oft gesagt haben, dass sie ihre Mutter hasst.

Wie geht es weiter?

Jetzt wird ermittelt. So lange müssen die Teenager, die zwischen 14 und 17 Jahren alt sind, in einen Jugendknast. Sollten sie verurteilt werden, drohen ihnen bis zu zehn Jahre Gefängnis.

Hier gibt es mehr Crime-News: