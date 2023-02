Enthüllt! Russland will offenbar Belarus übernehmen

Russland hat wohl Pläne, wie die Kontrolle über Belarus übernommen werden soll. Was dazu bekannt ist, steht hier.

Mehrere Journalisten - unter anderem von der ARD - haben Dokumente von Russland ausgewertet. Ihren Angaben nach handelt es sich bei den Unterlagen um 17 Seiten, die im Sommer 2021 verfasst und bisher noch nicht veröffentlicht wurden.

Was steht in dem Strategiepapier von Russland?

Das Land will offenbar nach und nach die Kontrolle über Belarus übernehmen. Bis spätestens 2030 will Russland so einen sogenannten Unionsstaat unter russischer Führung aufbauen. Konkrete Pläne stehen laut den Journalisten auch schon in den Dokumenten. Es soll geplant sein, dass statt der belarussischen Sprache zum Beispiel bei Behörden hauptsächlich Russisch als Sprache eingeführt wird. Außerdem will Russland den Berichten nach die Militärpräsenz in dem Nachbarland erhöhen und dort russische Schulen bauen.

Wie geht es jetzt weiter?

Mehrere Insider von Geheimdiensten haben die von den Journalisten ausgewerteten Dokumente als glaubwürdig eingestuft. Fachleute glauben aber nicht, dass die Pläne wirklich genau so umgesetzt werden. Ein Statement von Russland oder Belarus gibt es noch nicht.